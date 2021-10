Scontro auto-moto nel Bolognese, un morto

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 16 OTT – Un motociclista di 68 anni,

originario di Ferrara, è morto in un incidente avvenuto nel

pomeriggio a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Da una

prima ricostruzione, era in sella a una moto Bmw che all’altezza

dell’incrocio tra via Gioia e via Cova, si è scontrata con una

Citroen C3.

Dopo l’urto, la moto ha preso fuoco e il conducente, sbalzato

a terra, è morto sul colpo. Anche il giovane di 19 anni alla

guida dell’utilitaria ha riportato lievi ferite.

Sul posto, per i soccorsi, il 118 con l’eliambulanza, polizia locale, polstrada e vigili del fuoco. (ANSA).



