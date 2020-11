Scontro camion nel Bolognese chiuso oltre ora raccordo A1-A14

(ANSA) – BOLOGNA, 18 NOV – Un incidente fra quattro veicoli

(tre mezzi pesanti e un furgone) ha reso necessaria intorno alle

9 la chiusura – durata oltre un’ora e mezza – del raccordo

autostradale A1-A14, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la

Bologna-Taranto, in direzione Sud. Uno dei conducenti è rimasto

incastrato nell’abitacolo e, dopo i soccorsi di Vigili del Fuoco

e 118, è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Dalla prima ricostruzioni, l’autista di un autoarticolato

si sarebbe accorto troppo tardi di alcuni rallentamenti

provocando un tamponamento a catena. Il ferito era alla guida di

un autocarro che è rimasto schiacciato fra altri due mezzi. Sul

posto anche la Polizia Stradale. Il tratto è stato riaperto

intorno alle 10.40. Attualmente sul luogo dell’evento, avvenuto

all’altezza del chilometro 3, si transita su una delle due

corsie disponibili e non si registrano code. (ANSA).



