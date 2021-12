Scontro frontale nel Cuneese,un morto e quattro feriti gravi

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 11 DIC – Un morto e quattro feriti gravi

nell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Casalgrasso,

sulla Sp30. Viaggiavano su un pulmino che, per cause in corso di

accertamento, si è scontrato frontalmente contro un camion, il

cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i

vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Racconigi, le forze

dell’ordine e il 118.

Secondo le prime informazioni la vittima e i feriti sarebbero

di nazionalità pachistana. I feriti sono stati trasportati al

Cto di Torino, a Cuneo e Savigliano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte