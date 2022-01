Scontro tra auto e bus nel bresciano, morti 5 ragazzi

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRESCIA, 23 GEN – Cinque persone, 4 ragazzi e una

ragazza tra i 18 e i 23 anni, sono morte in seguito ad

un’incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 45 nel

comune di Rezzato, in provincia di Brescia.

Erano a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con

un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto. I cinque

giovani sono morti sul colpo.

Illeso il conducente del pullman che ha detto di essersi

trovato davanti l’auto e di non essere riuscito ad evitare

l’auto che ha invaso la corsia opposta. I ragazzi, alcuni di

origine straniera, sono residenti nella zona della Valsabbia.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte