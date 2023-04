Scontro tra auto nel nord Barese, una donna morta e due feriti

Condividi l'articolo

(ANSA) – CORATO, 30 APR – Una donna è morta e due persone

sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno

all’una della scorsa notte sulla strada provinciale 238 che

collega Corato a Trani, nel nord Barese. La vittima, Maria

Balducci di 63 anni di Corato (Bari), viaggiava a bordo di una

utilitaria guidata dal marito di 64 anni che si è scontrata con

una Golf condotta da un 24enne. Secondo quanto emerso finora

dagli accertamenti compiuti dai carabinieri, intervenuti sul

posto con 118 e vigili del fuoco, l’auto con alla guida il

24enne avrebbe tamponato e travolto la Fiat Punto con a bordo

la coppia di coniugi. L’impatto tra le due auto, entrambe

dirette a Corato, è stato tremendo anche a causa dell’asfalto

bagnato dalla pioggia: i feriti soccorsi dal personale del 118

sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale. La 63enne è

deceduta subito dopo il suo arrivo nell’ospedale “Bonomo” di

Andria in cui è ricoverato il marito. Il 24enne invece è stato

medicato nel pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” di

Barletta: le sue condizioni sono buone. (ANSA).



