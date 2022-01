Scontro tra auto nel Parmense; morto 18enne,due feriti gravi

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 16 GEN – Incidente stradale mortale, ieri

sera Torrechiara, nel Parmense, lungo la strada Massese

all’incrocio con strada della Badia. Nello scontro tra due auto

avvenuto intorno alle 19 – così riporta la stampa locale

parmigiana – ha perso la vita un ragazzo di 18 anni compiuti

poco più di un mese fa nato a Guastalla, nel Reggiano, e

residente a Parma. Oltre al giovane nel sinistro sono rimasti

gravemente feriti anche due suoi altri ragazzi che viaggiavano

al suo fianco: un 20enne di origini moldave e una ragazza di 17

anni entrambi ricoverati in Rianimazione all’Ospedale Maggiore

di Parma.

Ricoverata in Pronto Soccorso, con traumi non

preoccupanti, la guidatrice al volante del veicolo che si è

scontrato con l’auto dei tre ragazzi, una donna di Langhirano di

56 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione

di Langhirano, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco per

estrarre i ragazzi dalle lamiere del veicolo. (ANSA).



