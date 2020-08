Scontro tra tre mezzi pesanti e un’auto in A14, due feriti

(ANSA) – BOLOGNA, 21 AGO – Incidente intorno alle 19 al

chilometro 42 della A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, nel

territorio imolese in provincia di Bologna. Al momento i tratto

di strada tra Imola e Castel San Pietro Terme è chiuso a causa

di uno scontro in cui sono rimaste coinvolti, secondo le prime

informazioni, due autoarticolati, un autotreno e un’autovettura,

in tutto quattro mezzi.

E’ il secondo incidente che avviene in A14, nel giro di pochi

chilometri, che ha provocato la chiusura dell’autostrada.

Al momento risultano due persone ferite che sarebbe state a

bordo di un mezzo pesante che si è ribaltato. Sul posto per i

rilievi Polizia stradale, 118, personale di Aspi e due squadre e

autogru dei Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dalle

lamiere e stanno recuperando gli autotreni. (ANSA).



