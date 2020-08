Scoperta da Gdf società di salumi che nasconde al Fisco 29mln

(ANSA) – BOLOGNA, 27 AGO – Una “spregiudicata politica dei

prezzi al ribasso” nei confronti di aziende estere dello stesso

gruppo ha consentito, nel corso degli anni, ad una nota società

modenese specializzata nel settore della lavorazione e

commercializzazione di salumi di nascondere al fisco redditi per

quasi 29 milioni di euro. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza

di Modena che terminate le indagini ha provveduto a far versare

nelle casse dell’erario 3 milioni di euro, a titolo di imposte

evase.

In particolare sono stati analizzati, nel periodo tra il 2013

e il 2017, i “rapporti infragruppo” e la “politica dei prezzi”

praticati dalla società emiliana nei confronti di altre realtà

del gruppo, che operano in Francia, Germania ed Austria.

L’attività svolta dalle fiamme gialle modenesi, insieme alla

Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate

dell’Emilia-Romagna, ha consentito così di rilevare che la

società emiliana, nelle vendite infragruppo, applicava prezzi

inferiori rispetto a quelli praticati nei confronti di società

terze ‘indipendenti’, con le stesse caratteristiche societarie

ed organizzative. Con questo ‘stratagemma’, spiegano i

finanzieri, i responsabili riuscivano a ridurre la base

imponibile da sottoporre a tassazione in Italia trasferendola

sulle consociate estere, le quali, di fatto, avevano “una mera

funzione di ‘filtro’ verso i vari mercati di riferimento”, ha

spiegato infine la Finanza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte