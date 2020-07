Scoperto bunker nel Casertano, forse rifugio per latitanti

(ANSA) – CASERTA, 28 LUG – Un bunker sotterraneo formato da

due stanze è stato scoperto dalla Polizia di Stato a Villa

Literno (Caserta), nel corso di un’operazione tesa alla ricerca

di armi e munizioni; i proprietari dell’abitazione, ovvero un

uomo attualmente detenuto per reati di droga e la moglie, sono

stati denunciati per violazioni edilizie, ma si sospetta che il

covo potesse essere un rifugio per latitanti. Le armi non sono

state trovate.

Il bunker è stato scoperto dalla Squadra Mobile di Caserta nel

corso della perquisizione dell’abitazione della coppia,

sospettata di detenere armi. Ad attirare l’attenzione degli

investigatori è stato un tombino chiuso del diametro di cm 60,

posto al centro del cortile, tra l’abitazione e una piscina

interrata; in apparenza sembrava un ordinario tombino posto per

occultare una vasca prefabbricata in cemento per la raccolta

delle acque, ma non appena è stato rimosso, è emersa la via di

ingresso al bunker interrato, ampio 25 metri quadrati e alto

oltre due metri; varcata la soglia, i poliziotti hanno trovato

una stanza con una parete arredata con mobili da cucina, frigo e

ulteriori accessori, un divano letto e un televisore di circa 55

pollici; era presente altresì un meccanismo per il ricambio

forzato dell’aria. Una seconda stanza, molto piccola, separata

dalla prima da una porta, era adibita a bagno, con arredo,

sanitari e box doccia.

L’accesso al bunker era garantito da un meccanismo elettrico, al

momento del controllo disattivato, che, collegato al motore di

un montacarichi, consentiva lo spostamento sull’asse verticale

della vasca in cemento. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte