Scoperto da dente Dna Neandertal che risale a 80mila anni fa

BOLOGNA, 08 SET – Analizzando un dente molare,

scoperto nel 2007 nella grotta di Stajnia in Polonia, è stato

scoperto il più antico genoma mitocondriale di un Neandertal mai

rinvenuto prima nell’Europa centro-orientale, un Dna che risale

a 80mila anni fa. Un traguardo importante per fare luce su un

periodo della storia dell’uomo di Neandertal rispetto al quale

oggi c’è un numero limitato di reperti studiati dal punto di

vista genetico. E’ quanto rivela uno studio, pubblicato su ‘Scientific Reports’ rivista del gruppo ‘Nature’, coordinato

dalla professoressa Sara Talamo del dipartimento di Chimica

dell’Università di Bologna.

“Si tratta – spiega – di un reperto rinvenuto in un sito

archeologico impegnativo, questo studio rappresenta un grande

esempio di come l’orologio genetico molecolare possa essere

incredibilmente efficace per definire cronologie che vanno oltre

55mila anni fa”.

Con lei, oltre a studiosi tedeschi e polacchi, ha collaborato

anche Stefano Benazzi, professore al dipartimento di Beni

culturali. “”La morfologia del dente è tipica dell’uomo di

Neandertal, confermata anche dall’analisi genetica – afferma –

lo stato di usura della corona fa pensare che sia appartenuto ad

un adulto”. (ANSA).



