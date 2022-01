Scritte No Vax a Lugo di Romagna contro il sindaco

Condividi l'articolo

Nuove scritte No Vax davanti a un centro vaccinale in Romagna. Questa volta è stato preso di mira Lugo (Ravenna) e anche il sindaco Davide Ranalli. “Ranalli non è una comparsata è una realtà i vaccini uccidono”, è stato vergato in rosso sull’asfalto davanti al centro del Tondo con un riferimento a un post del primo cittadino dei giorni scorsi e poi “Nazisti” e “Salvate i bambini” su un muretto del polo tecnico Compagnoni.

“Ancora una volta una manica di vigliacchi si sono nascosti dietro la vernice rossa per affermare l’accostamento tra chi sceglie di vaccinarsi e i nazisti (e prendersela con il sottoscritto). Lugo – ha commentato Ranalli – ha una forte tradizione democratica e i numeri dei vaccinati crescono ora dopo ora. Un fatto che dimostra quanto nessuno, a cominciare da questi cialtroni, sia in grado di orientare diversamente le persone. Rovinate un patrimonio pubblico di tutti per affermare un principio sbagliato. C’è molta consapevolezza nelle persone e sono convinto che per ogni scritta di questo tipo ci siano mille cittadini pronti a cancellarla. Cosa che faremo ovviamente al più presto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte