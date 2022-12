Scriveva su sacchi di carta, i testi raccolti in un libro

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAGUSA, 22 DIC – Per anni ha scritto i “cunti” della

tradizione popolare nei sacchi di carta usati come “papiri”. Per

Carmelo Campanella, contadino di Ragusa, ora arriva un

riconoscimento letterario postumo: i suoi racconti in dialetto

siciliano, considerati dagli studiosi piccole opere

etnografiche, diventano un libro. Si realizza così quello che

Campanella inseguiva come “Il sogno del libro”.

Proprio questo è il titolo del volume antologico curato da

Chiara Ottaviano e Giorgio Flaccavento che ne hanno annunciato

la pubblicazione nel corso della manifestazione “Liberi a

Ragusa”.

In qualche modo lo stile dei “cunti” di Campanella richiama

un altro caso letterario, quello di Vincenzo Rabito autore di “Terra matta”. Ma mentre Rabito ha raccontato in una lingua

originale e irregolare la sua vita intrecciata con la storia del

Novecento italiano, Campanella ha raccolto storie, preghiere,

poesie, canzoni dalla tradizione orale. Ha cominciato a

memorizzarli dall’età di 10 anni quando il padre nelle lunghe

sere d’inverno, accanto al fuoco, gli raccontava “U cuntu della

Divina commedia” oppure “U cuntu re ru frati”. Anche la madre e

la ‘gna Carmena, amica di famiglia, come altri anziani

conoscenti erano la fonte orale del giovane contadino catturato

dai “cunti”. Campanella, morto alcuni mesi fa a 91 anni, ha trascritto

tutto nei sacchi per il mangime dei suoi animali. Poi, lasciata

la campagna, è passato al computer e quindi al web. Il suo caso

è stato scoperto da Chiara Ottaviano che lo ha raccontato nella

pagina Facebook degli Archivi degli Iblei. Da quel momento è

cominciato l’interesse degli studiosi. I “papiri” sono saltati

fuori da un baule e ora diventano un libro, il sogno inappagato

dello scrittore contadino. (ANSA).



