Scudetto Napoli: De Laurentiis “Vendere Osimhen? No, giammai”

(ANSA) – ROMA, 05 MAG – Ospite del programma ‘Cinque Minuti’

condotto da Bruno Vespa su Rai 1, il presidente del Napoli De

Laurentiis ha ribadito la sua intenzione di non volersi privare

di Victor Osimhen: “Venderlo? No, giammai!”

Sempre nella chiacchierata con Bruno Vespa, il presidente

azzurro ha parlato anche di Luciano Spalletti: “È un mito che

inseguivo da almeno dieci anni. Finalmente l’ho portato al

Napoli dopo la crisi per il Covid e spero di aprire un ciclo con

lui. Ho esercitato la clausola per il rinnovo del contratto.

Resta solo per il contratto? No. Napoli è come una sirena, ti fa

innamorare. Mi hanno offerto un miliardo per il Napoli, due

miliardi e mezzo per il mio gruppo ma ho rifiutato anche quelli”

