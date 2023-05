Scudetto Napoli: Sorrentino, questa festa è una grande bellezza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 MAG – “Ieri con la Fiorentina ero a bordo

campo ed è stato dieci volte più bello, è stato emozionante

vedere il calcio vero da vicino e sentire i cori come un giorno

all’improvviso, è impressionante la velocità del gioco. La sera

di Milan-Napoli è stato un indizio per lo scudetto”. Parole e

musica targate Paolo Sorrentino regista e tifoso del Napoli

Paolo Sorrentino in collegamento con Supertele su Dazn. “La

grande festa a Napoli – aggiunge – è molto molto bella ed è

ancora in corso. Alcuni già dicono basta ma è presto perchè

finisca”, (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte