Scudetto Napoli: treno Circumvesuviana ‘Scusate il ritardo’

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 06 MAG – Scusate il ritardo. Così, con tanta

autoironia e citando il film di Massimo Troisi, è stato

battezzato uno dei treni allestiti dalla Circumvesuviana – rete

ferroviaria campana costantemente agli ultimi posti delle

classifiche – per celebrare il terzo scudetto del Napoli.

“Anche la Circumvesuviana come lo scudetto registra un

ritardo di 33 anni per le gare per i nuovi treni e per la nuova

infrastruttura”, spiega all’ANSA Umberto De Gregorio, presidente

dell’Eav, l’ente regionale per i trasporti. Un ritardo

strutturale che determina spesso poi i ritardi quotidiani nel

servizio che hanno reso nel tempo la Circumvesuviana bersaglio

di critiche e ironia sui social.

“Ora ci siamo – promette De Gregorio, che oggi parteciperà

alla presentazione del treno -, ancora un po’ di pazienza ed

arriverà anche per noi lo scudetto, ma ci basterebbe anche solo

la promozione nella serie A delle reti ferroviarie italiane”.

“I nostri treni oggi hanno 60 anni e considerato che dopo

trenta dovrebbero andare in pensione – si aiuta con un esempio

paradossale De Gregorio – e’ come se il Napoli avesse continuato

a giocare con Maradona e Careca fino ad oggi!”.

Il treno, bianco e celeste con immagini di Maradona e il

terzo tricolore, partira’ dal terminal della Circumvesuviana in

direzione Torre del Greco passando passa anche per San Giorgio

a Cremano, la città di Massimo Troisi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte