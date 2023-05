Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 MAG – “Congratulazioni al mio amico Luciano

per aver vinto lo scudetto. Sei stato un allenatore incredibile

alla Roma e sono davvero orgoglioso di ciò che hai realizzato in

questa stagione con il Napoli. Sapevamo che eri il grande

allenatore che hai appena mostrato al mondo intero. Goditi i

festeggiamenti!” ha scritto James Pallotta, ex patron della

Roma, su Twitter in riferimento allo scudetto del Napoli.

(ANSA).



—

