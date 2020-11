Scuola: a Bologna Presidio in piazza, no lezioni a distanza

(ANSA) – BOLOGNA, 07 NOV – “La dad non è scuola”. È uno

degli slogan che oltre un centinaio di genitori, studenti e

insegnanti hanno scandito, questo pomeriggio, in Piazza Maggiore

a Bologna per chiedere di riprendere le lezioni in presenza

perché, hanno rimarcato, “le scuole sono luoghi sicuri”. Alle

16, distanziati, con mascherine e striscioni, mamme, papà,

professori e studenti hanno preso a turno la parola per

chiedere, alla Regione e al Governo, di tornare in aula.

“Il vero problema sono stati i trasporti, autobus troppo

pieni – spiega Maria Grazia, mamma di una studentessa del Liceo

Da Vinci di Casalecchio di Reno – mia figlia mi raccontava di

viaggi in cui erano stipati come sardine. Per questi problemi,

non risolti, hanno chiuso la scuola”.

“Siamo pronti a scendere in piazza anche tutti i sabati se è

necessario – aggiunge Andrea Lassandari, papà di una studentessa

del liceo Minghetti di Bologna – è necessario riprendere le

lezioni in presenza. E questo, venire qui in presidio, è l’unico

modo che abbiamo per farci sentire. Chiudere la scuola è stata

la soluzione più comoda, i ragazzi hanno bisogno di tornare in

classe”. (ANSA).



