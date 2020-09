Scuola: a Milano corteo di protesta ‘mascherato’

(ANSA) – MILANO, 25 SET – Tutti (o quasi) con le mascherine:

è partito così questa mattina il primo corteo studentesco

dell’anno, in era Covid, a Milano. E proprio l’epidemia e la

sicurezza delle scuole sono state l’argomento forte della

protesta.

Non a caso ad aprire il corteo che da largo Cairoli è

arrivato in piazza Duomo era uno striscione con la scritta ‘Vogliamo essere liberi di vivere scuole accessibili e sicure’.

Altri recitavano: ‘Classi pollaio, pochi docenti. Conquistiamo

il rientro in sicurezza’ e ‘Basta classi pollaio’, così come ‘Riprendiamoci la scuola con la lotta’ e ‘Miliardi alle aziende,

briciole alle scuole’.

Al megafono la spiegazione dei motivi della protesta si

alternava all’invito ai partecipanti a mantenere il

distanziamento. Oltre al corteo sono andati in scena flash mob,

esponendo fra l’altro bare simbolo dell’assassinio della scuola

pubblica. (ANSA).



