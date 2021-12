Scuola: Acquaroli, verificare che non riparta contagio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 29 DIC – “La scuola, è dimostrato dalle

statistiche, è stato un veicolo importantissimo del virus negli

ultimi giorni prima delle vacanze natalizie: bisogna capire se

alla riapertura c’è il rischio che, ritornando a scuola, riparta

questo moltiplicatore del contagio”. Così il presidente della

Regione Marche Francesco Acquaroli. “Non sono un tifoso della

Dad – ha detto a margine della seduta del Consiglio regionale -,

ma non vorrei che se non si prende alcun tipo di provvedimento

si rischi di arrivare in Dad lo stesso e con una situazione

compromessa anche in altri settori”. “Bisogna capire, ma lo deve

dire il Comitato Tecnico Scientifico – ha aggiunto -, se alla

riapertura sarebbe importante riuscire a piegare questa curva

del contagio che sta crescendo esponenzialmente”. Acquaroli ha

fatto notare che “i 1.707 positivi di oggi sono numeri che ci

devono far riflettere”, per questo “andrei ad intervenire

laddove il contagio circola di più, dove ci sono le occasioni

maggiori di contagio e sicuramente tra i cluster che abbiamo

visto, quello scolastico è importante”, insieme a quello “del

trasporto pubblico locale”. (ANSA).



