Scuola: assessore Marche, altri 3 mln ventilazione meccanica

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 29 DIC – “Il Bilancio 2022 della Regione

Marche destina altri 3 milioni di euro all’installazione degli

impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole, pur

non rientrando l’intervento nelle strette competenze regionali,

ma ritenendolo fondamentale per la sicurezza e salute dei nostri

giovani”. Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Francesco

Baldelli; le Marche sono state le prime ad investire su

dispositivi di ventilazione meccanica nelle aule. “Salgono così

a ben 9 milioni di euro, in un solo anno, le risorse finanziate

dalla Regione Marche per il corretto ricambio dell’aria nelle

aule didattiche in cui i nostri bambini e ragazzi passano gran

parte delle loro giornate. Un’iniziativa – aggiunge – che le

Marche hanno lanciato come prima Regione in Italia, ottenendo il

plauso di importanti giornali ed esperti nazionali, come

l’accademico Luca Ricolfi; il ‘modello Marche’ è stato indicato

quale esempio di buona pratica anche dall’Oms. Nei giorni

scorsi, il technical officer dell’Organizzazione mondiale della

sanità, Luca Fontana, ha indicato la ventilazione meccanica

controllata nelle aule scolastiche come efficace strumento di

contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. E i primi

risultati dell’attività di monitoraggio della diffusione del

Covid nelle aule provviste di impianti ci rafforza nelle scelte

fatte. Non banchi a rotelle – conclude – ma interventi

strutturali. Proseguiamo dunque con determinazione verso la

strada intrapresa per la salute dei nostri ragazzi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte