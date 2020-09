Scuola: Azzolina, bilancio ok, ripartenza non scontata

(ANSA) – BOLOGNA, 15 SET – “Non era assolutamente facile la

ripartenza che tanto ci ha emozionato: il bilancio è buono,

rispetto a una ripartenza che non era per niente scontata anche

perché ereditiamo una scuola che ha molto sofferto negli anni

per i tagli”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a

Ravenna per assistere alla presentazione dei progetti realizzati

dalle scuole della provincia e dedicati a Dante, in occasione

del settimo centenario della morte del poeta. “L’ammodernamento

delle scuole c’è stato – ha aggiunto – e di questo bisogna

essere davvero molto orgogliosi”. Quanto ai supplenti, la

ministra ha aggiunto che “sarà il ministero a dare i numeri

ufficiali nei prossimi giorni quando nomineremo tutti i

supplenti. Li nomineremo in questi giorni”.

Alla ministra sono stati presentati oltre 40 progetti delle

scuole del Ravennate dedicati a Dante Alighieri, di cui cinque

già realizzati nonostante la chiusura delle scuole per più di

quattro mesi, e altri che saranno rimodulati. Uno in particolare

è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, e verterà

sulla promozione di Dante come motivazione per una visita a

Ravenna.

La ministra ha concluso la sua visita in città con un

sopralluogo all’istituto professionale Olivetti-Callegari

oggetto di un importante intervento di riqualificazione

finalizzato all’accorpamento in un’unica sede. (ANSA).



—

