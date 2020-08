Scuola: Azzolina, nessun rischio su apertura anno

(ANSA) – ROMA, 20 AGO – “Nessun rischio per l’apertura

dell’anno scolastico”. Lo ha detto la ministra dell’ Istruzione

Lucia Azzolina al Tg 1. “Abbiamo il dovere morale di riaprire

tutte le scuole è una priorità del Paese assoluta del governo.

Certamente è una operazione molto complessa ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata”. “La mascherina è

uno strumento di protezione importante ma abbiamo anche

allargato le aule e affinchè laddove ci sia il metro di distanza

gli studenti possano abbassare la mascherina stando seduti al

banco”, ha aggiunto. Il Parlamento e il Governo hanno lavorato a

norme per evitare la responsabilità penale e civile in capo ai

dirigenti scolastici, ha ricordato la ministra. “Stiamo

assumendo fino a 100 mila persone a tempo indeterminato – ha

detto infine parlando degli organici – e ulteriori 70 mila a

tempo determinato; inoltre abbiamo digitalizzato le procedure”

per cui tutto sarà più celere. (ANSA).



