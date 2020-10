Scuola: barriere fonoassorbenti in aule alla Fiera Bologna

Con l’installazione delle barriere fonoassorbenti per oltre cinquemila metri quadrati di pannelli per mitigare i rumori, si conclude la fase di rodaggio per le 75 aule ospitate al Padiglione 34 della Fiera di Bologna che ospitano 1.600 studenti di tre istituti bolognesi, i Licei Minghetti e Sabin e l’Istituto di Istruzione Superiore Pier Crescenzi Pacinotti Sirani.

A completamento dell’opera – spiega la Città metropolitana – sono stati installati nuovi bagni per un totale complessivo di oltre 50 a disposizione degli studenti. “È un allestimento unico nel panorama italiano – ha sottolineato il consigliere metropolitano delegato alla Scuola Daniele Ruscigno – che ha garantito a tutti gli studenti il rientro a scuola a settembre”. dopo alcune settimane di ‘rodaggio’, “Domani i ragazzi potranno rientrare nelle loro aule – ha continuato Ruscigno – in ognuna delle quali sono stati guadagnati oltre 15 decibel nella riduzione del rumore di fondo, curando in modo particolare l’intellegibilità del parlato all’interno delle singole aule”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte