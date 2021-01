SCUOLA. Bonaccini: “Da lunedì prossimo riprenderanno le lezioni in presenza al 50% delle scuole superiori”

“Da lunedì prossimo riprenderanno le lezioni in presenza al 50% delle scuole superiori”. Lo ha detto, nel corso di una videoconferenza stampa, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini alla luce della decisione del Tar regionale che ha disposto la sospensione dell’ordinanza dello scorso 8 gennaio. In precedenza aveva incontrato i presidenti delle province ei sindaci dei comuni capoluogo.

“Qui – ha aggiunto – le sentenze si rispettano. Siamo abituati così”.

Qualche ora prima, intervenendo a “L’aria che tira” su La7 aveva aggiunto: “Noi da mesi siamo organizzati con i trasporti e avremo”500 mezzi in più in strada. Io dico al Governo di prendere una decisione” sulla scuola, altrimenti questa “è lasciata al Tar”.

“Resta il dovere della prudenza, rispettiamo le regole – raccomanda Bonaccini – la preoccupazione viene confermata dai dati del numero delle regioni che passano in una colorazione più stringente. La Lombardia, dove il Tar si è pronunciato in modo analogo, se sarà confermata in zona rossa dovrà chiudere non solo le superiori, ma anche la seconda e terza media”.

Il presidente ha poi confermato il tampone rapido gratuito per gli studenti e per i loro familiari anche ogni due settimane, e non solo una volta al mese. Inoltre in tutte le province è prevista la presenza di “steward” fuori dalle scuole e alle fermate dei bus.