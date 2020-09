Scuola: Bonaccini, forse partenza prima, ora vincere sfida

(ANSA) – BOLOGNA, 14 SET – “Una bella prova di comunità. Non

è stato banale e non è stato semplice. Ci siamo arrivati di

corsa, forse si sarebbe dovuto, a livello nazionale, partire

persino un po’ prima, però siamo qui e a noi piace, più che le

chiacchiere rivolte al passato, provare a vincere la sfida dei

prossimi giorni e dei prossimi mesi di questo nuovo anno

scolastico”. Lo ha detto il presidente della Regione

Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che a Bologna, questa mattina,

ha salutato gli studenti per il loro primo giorno di scuola in

Fiera dove, al padiglione 34, sono state realizzate 75 aule, per

1.600 studenti di tre istituti superiori, per riprendere le

lezioni in sicurezza dopo lo stop imposto dal lockdown.

“Ho l’impressione – ha aggiunto – che sia l’unico padiglione

che viene allestito in Italia non per fare un ospedale, ma per

fare una scuola. Speriamo che vada tutto per il meglio sapendo

che qualche quota di rischio dovevamo prendercela”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte