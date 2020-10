Scuola: da lunedì solo dad per secondarie in Lombardia

(ANSA) – MILANO, 21 OTT – Si svolgerà solo con la didattica a

distanza a partire da lunedì 26 ottobre l’attività scolastica

nelle scuole secondarie della Lombardia. E’ quanto prevede

l’ordinanza della Regione Lombardia firmata dal presidente

Attilio Fontana.

“Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni

formative professionali secondarie di secondo grado devono

realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26

ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le

lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e

fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali”, si legge in

una nota della Regione.

“Agli altri istituti – prosegue la nota – è raccomandato di

realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve

tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza”.

(ANSA).



