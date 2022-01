Scuola: Flc Cgil, su rientro ministro non risponde, è grave

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 GEN – “Credevamo che al centro della

discussione odierna ci sarebbe stato il tema della recrudescenza

del virus e della riapertura delle scuole e invece, di fronte a

una situazione grave che impone misure tempestive e indicazioni

chiare, il ministro si è sottratto al dibattito su questi temi e

sollecitato sui contenuti della riunione svoltasi col Presidente

del Consiglio su rientro in classe e regole per i contagi ha

risposto, con nostro grande stupore, che non è tenuto a

riportarne i contenuti”. Così la Flc Cgil che giudica “la scelta

molto grave visto che governo e ministero fin ad oggi non hanno

messo in campo nessuna adeguata strategia per contrastare

l’espandersi prevedibile del contagio nelle scuole. Anzi, con

l’eliminazione dell’obbligo del distanziamento di almeno un

metro e il reiterato rifiuto di stanziare le risorse necessarie

per realizzare lo sdoppiamento delle classi, hanno smentito la

retorica sulla centralità della scuola per lo sviluppo del Paese

e hanno dimostrato di considerare i risparmi sulla scuola più

importanti della salute e sicurezza di chi vi opera

quotidianamente.

Ora il rientro in classe è alle porte e il ministro non ritiene

di dover dare informazioni alle organizzazioni che rappresentano

le lavoratrici e i lavoratori della scuola. Ciò è inaccettabile.

Sulla riapertura la Cgil ha detto cose chiare in un documento

già reso pubblico.

Riteniamo necessario attivare immediatamente un confronto sulla

sicurezza e sulla tutela della salute contro il Covid 19 per

individuare una seria azione di contrasto alla pandemia,

contemperando la tutela della salute con il diritto

all’istruzione e valutando, congiuntamente con il ministero

della Salute, le misure più idonee sulla base dei dati reali del

contagio nelle scuole. Dati che il governo, fino ad ora, non ci

ha mai fornito”.

“Se la scuola riapre senza un cambio di rotta si rischia il

disastro, occorrono screening e tamponi, come stabilito già nel

Protocollo per la Sicurezza. Per noi la mobilitazione continua,

è ora che sulla scuola ci sia davvero una svolta”, conclude il

sindacato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte