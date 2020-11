Scuola: in strada contro la dad, torna la protesta a Torino

(ANSA) – TORINO, 20 NOV – Sono circa una trentina gli

studenti che questa mattina si sono ritrovati davanti al liceo

Gioberti, nel centro di Torino, per la manifestazione ‘School

for future’. In via Sant’Ottavio è il secondo venerdì che si

danno appuntamento, mentre c’è chi come Maia, 16 anni, porta

avanti la protesta tutti i giorni ormai da un mese.

Nonostante la circolare della dirigente scolastica Miriam

Pescatore, che vieta la dad in luogo differenti dalla propria

abitazione, i ragazzi anche oggi hanno scelto di seguire la

didattica a distanza fuori dall’istituto. “Oggi siamo in tanti e

la cosa mi rende felice – commenta Maia -. Prima ero solo io e

poi si è aggiunta gente. Spero che questo serva allo Stato a

capire quanto teniamo a ritornare a scuola. Non è un nostro

capriccio, crediamo ci siano davvero delle serie problematiche

legate alla didattica a distanza. Abbiamo avuto anche l’appoggio

della ministra Azzolina, quindi speriamo venga fatto qualcosa

per farci tornare in classe al più presto in sicurezza”.

Fuori dalla vicina scuola media Italo Calvino seguono la Dad

Anita e Lisa. Anche loro sono state redarguite con una lettera

dalla dirigente scolastica, Lorenza Patriarca. “Abbiamo risposto

con una lettera privata – rivela la mamma di Anita – al momento

non è il caso di dare altre risposte”. (ANSA).



