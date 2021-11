Scuola: insegnanti e genitori, fare di più per promozione salute

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 20 NOV – Il 97% degli insegnanti pensa che

la scuola sia un contesto che può mettere in pratica

un’efficiente promozione della salute a beneficio della

comunità, ma non sempre esistono gli strumenti adeguati, e solo

il 4% dei genitori non ritiene che la scuola abbia questo

obiettivo. Sono dati che emergono da un’indagine “La medicina

scolastica tra passato e futuro”, condotta da Fondazione The

Bridge, che ha coinvolto circa 600 intervistati tra genitori,

docenti e sindaci, con l’obiettivo di sondare quanto sia

percepita, in termini di bisogni e risorse, la relazione tra

scuola, salute e città insita nel nuovo concetto di medicina

scolastica.

“Il Covid-19 da un lato ha inaspettatamente risvegliato

l’interesse per la medicina scolastica, dall’altro ha messo in

rilievo le straordinarie capacità del sistema scolastico

italiano di assumere un ruolo, cruciale per la società – spiega

Rosaria Iardino, presidente Fondazione The Bridge -, che

inizialmente gli era stato assegnato in via emergenziale ma che

oggi può essere rivalutato in chiave di programmazione. La

lettura del dato testimonia quanto la scuola rappresenti un

possibile snodo all’interno di una più ampia rete di servizi e

figure professionali per la presa in carico e la tutela del

benessere degli studenti, a garanzia di equità, prossimità e

universalismo nell’acceso ai servizi sociosanitari”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte