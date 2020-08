Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per stamane una seduta straordinaria della Conferenza Unificata per deliberare sul documento unitario elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità sulla sicurezza sanitaria nelle aule e sulla gestione di casi di contagio elle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Boccia sarà collegato in videoconferenza dalla prefettura di Taranto.

