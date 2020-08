Scuola: oggi riunioni Cts, Azzolina, Arcuri, sindacati

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Sono previste due riunioni importanti

nella giornata di oggi in vista della ripartenza della scuola

dal 1 settembre e delle lezioni dal 14 settembre. Una prima

riunione nel pomeriggio sarà tra il Comitato tecnico scientifico

e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. I temi al centro

dell’incontro sono diversi ma i principali riguarderanno l’uso

della mascherina in classe nel caso di mancanza di spazi

adeguati a garantire il distanziamento, i trasporti e il

protocollo da attuare se ci fosse un ammalato Covid in un

istituto scolastico.

E’ prevista poi per questa sera alle ore 19 la riunione alla

quale parteciperanno esponenti dell’Anci, dell’Upi, il ministro

dell’Istruzione Azzolina, il Commissario straordinario per

l’emergenza Covid Domenico Arcuri, gli Uffici scolastici

regionali e i maggiori sindacati della scuola sui criteri e le

priorità per la distribuzione dei nuovi banchi monoposto tra le

diverse Regioni che dovrebbero contribuire ad assicurare il

distanziamento in classe. (ANSA).



