Scuola: poche mascherine? “Facciamo visiere 3D in classe”

(ANSA) – CAGLIARI, 16 SET – Mancano le mascherine a scuola?

Studenti ed esperti di tecnologia dell’associazione Visionari

scrivono alla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina. E questa

volta non è una protesta, ma una proposta: coinvolgere bambini,

studenti e famiglie nella creazione di visiere protettive in 3D.

“Da destinare a quelle scuole – spiega il segretario generale

Dario Piermatteo – dove si registrano carenze nelle forniture”.

“Mettiamo a disposizione la nostra tecnologia – annuncia – la

rete di stampanti 3D del nostro gruppo e il nostro know-how in

materia per sostenere il settore scolastico in questa nuova

sfida, e organizzare anche in Sardegna corsi per docenti e

famiglie in cui insegnare a costruire visiere ‘fai da te’ a

costi ridottissimi e con materiale ecologico”. Già realizzato il

progetto “Visionari Makeit” che ha consentito di creare visiere

protettive anti-Covid utilizzando la stampa 3D e di regalarle ad

ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, abbattendo i

costi di produzione e utilizzando plastica derivata dall’amido

di mais. Ora la proposta bis per le scuole a pochi giorni dalla

prima campanella in Sardegna. (ANSA).



