“Domani scrivo a Mattarella: non è possibile che milioni di studenti non sappiano come e quando torneranno a scuola. Un governo che si occupa di calcio e di calcetto e non da certezze a studenti e famiglie sulla scuola è un Governo che odia l’Italia”. Così il leader della Lega arrivando alla presentazione di un libro

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte