Scuola:Cts,distanziamento resta punto primaria importanza

(ANSA) – ROMA, 15 AGO – “La misura del distanziamento fisico,

inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali

degli alunni, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle

azioni di prevenzione del contenimento epidemico”. Il Cts nella

riunione del 12 agosto torna a ribadire l’importanza del

distanziamento tra alunni come misura da adottare alla ripresa

dell’anno scolastico a settembre. Nello stesso verbale il Cts

sottolinea comunque che “in tutte le eventuali situazioni

temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il

distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da

adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di

tipo chirurgico”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte