Scuola:in Sardegna 3000 banchi monoposto su 50.000 richiesti

(ANSA) – CAGLIARI, 30 SET – Su 50mila banchi monoposto

richiesti in Sardegna ne sono arrivati solo circa 3mila

consegnati alle scuole dell’Isola dove, tra i problemi legati

all’avvio di questo anno scolastico caratterizzato dalle misure

anti-covid, c’è anche quella della carenza di docenti. “Abbiamo

coperto solo in minima parte i 2000 posti di cui abbiamo

necessità e dovremo fare non meno di 30 concorsi a partire dal

22 ottobre”, ha spiegato alla Commissione pubblica istruzione

del Consiglio regionale il responsabile dell’Ufficio scolastico

regionale Francesco Feliziani. Il dirigente ha anche ricordato

che il non aver scelto la procedura semplificata nei concorsi ha

rallentato il sistema e il reclutamento “generalista” ha

rinviato ancora una volta il ricambio generazionale nel mondo

della scuola. (ANSA).



