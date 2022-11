Scuole di musica, per il riconoscimento regionale 2023-2024 applicativo attivo dal 17 gennaio 2023

Condividi l'articolo

In occasione del prossimo avvio della procedura per il riconoscimento regionale alle Scuole di Musica – SdM e/ o organismi specializzati nella organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale dell’Emilia-Romagna per l’anno scolastico 2023/2024, si comunica che, sia per le nuove domande di riconoscimento che per le domande di mantenimento di tale riconoscimento, sarà utilizzabile un apposito applicativo messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

I destinatari dell’applicazione sono le Scuole di musica interessate a ottenere il riconoscimento per l’anno scolastico 2023/24 e/o a mantenere il riconoscimento regionale in qualità di “Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2022/2023”. L’applicazione web Riconoscimento SdM permette alle Scuole di musica interessate di inviare annualmente con semplici procedure le domande e gli eventuali documenti a integrazione delle stesse.

Per poter utilizzare l’applicazione, le Scuole di musica interessate a richiedere il riconoscimento regionale dovranno disporre dei seguenti strumenti (solo per chi non ha precedentemente fatto l’accesso in piattaforma):

1. Firma digitale del legale rappresentante dell’Ente Gestore della Scuole di musica per poter inviare la richiesta di accesso al sistema e per firmare la domanda;

2. PEC per comunicazioni istituzionali;

3. L’accesso all’applicativo per l’invio delle domande è riservato al legale rappresentante dell’Ente gestore/ SdM unicamente tramite l’identità digitale SPID – Sistema Pubblico di identità digitale. Il legale rappresentante dell’Ente/ SdM dovrà quindi essere in possesso di un’utenza SPID e richiedere l’accesso al sistema.

Su questo procedimento di mantenimento seguiranno comunicazioni e informazioni entro metà dicembre 2022. L’applicazione sarà attiva a partire dal 17 gennaio 2023 sino al 1 marzo 2023, salvo diversa comunicazione da parte della Regione.

Indirizzo e-mail: [email protected]

