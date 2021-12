Scure Omicron sulla cultura, Met dimezza ingressi

Condividi l'articolo

A New York il Metropolitan Museum dimezza gli ingressi, a Baltimora il museo d’arte chiude temporaneamente per Omicron. Con la variante diventata dominante negli Stati Uniti, prosegue a domino la serrata della cultura dopo le chiusure di molti show di Broadway fino a dopo Natale per un eccesso di test positivi al Covid.

Sotto le feste visitano solitamente il Met circa 20 mila persone al giorno: il museo ora ha contingentato gli accessi a sotto 10 mila e avvertito turisti e newyorkesi che dovranno assoggettarsi a lunghe attese sia all’aperto che dentro il museo per il controllo delle prenotazioni e dei tesserini del vaccino.

“La sicurezza dello staff e dei visitatori è la nostra priorita’”, ha detto il presidente e Ceo del museo Dan Weiss: “Ridurre la densita’ e’ il primo passo per adattarci alle mutate condizioni sanitarie consentendo allo stesso tempo di restare aperti al pubblico in condizioni di sicurezza”. Nella citta’ di New York i casi di Covid sono aumentati del 340 per cento nelle ultime due settimane, le autorità federali hanno stimato che Omicron è responsabile per almeno due terzi dei nuovi contagi.

Alla luce di questi dati, il Met ha chiuso i ristoranti a partire da domani e chiesto a molti dipendenti di lavorare da casa, mentre il Brooklyn Museum e a Washington la National Gallery hanno per ora cancellato le visite guidate.

Per Baltimora la serrata delle gallerie è stata annunciata fino ad almeno il 29 dicembre dopo un aumento dei contagi tra lo staff: “Ci serve un momento di pausa per assicurare che il personale sia pronto a servire i visitatori”, ha detto un portavoce del museo spiegando che la decisione e’ stata presa “all’insegna della prudenza”. Per le istituzioni culturali il periodo natalizio è uno dei piu’ redditizi dell’anno e le restrizioni imposte in questi giorni si aggiungono al peso economico di mesi segnati dall’impatto del Covid.

Lo stesso discorso vale per il settore dello spettacolo, anche se non c’e’ stato finora un ordine di scuderia come lo scorso marzo di spegnere fino a nuovo ordine le luci dei teatri.

Nel corso del fine settimana quasi un terzo di tutti gli show di Broadway, che avevano riaperto alla fine di settembre, sono stati cancellati per casi contagio tra il cast e il resto della troupe. Sipario dunque, sia pure temporaneo, su “Hamilton”, “Hadestown”, “Harry Potter” e “Aladdin”, che dovrebbero riprendere le rappresentazioni dopo Natale, mentre “Jagged Little Pill” ha tirato i remi in barca: il musical rock con le canzoni di Alanis Morissette aveva fatto fatica a rimettere in sesto i conti dopo l’ultima ondata della pandemia e Omicron ha dato il colpo di grazia. (ANSA).



