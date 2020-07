SECONDO APPUNTAMENTO CON ELF CIV 2020 NEL WEEKEND A MISANO WORLD CIRCUIT

Oltre alle gare del campionato, anche l’International Bridgestone Handy Race, un appuntamento del Campionato EBX Urban, l’attesa Women’s European Cup e il Pirelli National Trophy.

Ancora porte chiuse, ma ampia visibilità sulle piattaforme tv e online

Misano World Circuit, 24 luglio 2020 – Dopo l’esordio di una settimana fa con la Coppa Italia, si torna in pista al Misano World Circuit per il secondo round del Campionato Italiano Velocità. Ad aggiungere prestigio all’ELF CIV 2020 la presenza, direttamente dal Mondiale SBK e SSP, del Team Kawasaki Puccetti Racing con Mahias e Oettl come wild card in SS600, dove il sammarinese Luca Bernardi sarà osservato speciale dopo l’exploit del Mugello, e con Fores come partecipante fuori classifica in SBK, classe che vedrà l’accesa battaglia tra Lorenzo Savadori e Michele Pirro.

Ma le gare delle cinque categorie dell’ELF CIV non saranno le sole a tenere banco: nel weekend anche una tappa dell’Octo Cup e dell’International Bridgestone Handy Race, di un appuntamento del Campionato EBX Urban; in programma anche la seconda tappa della Women’s European Cup e del Pirelli National Trophy.

L’International Bridgestone Handy Race, Campionato Internazionale di motociclismo per disabili, torna a Misano dopo la tappa dello scorso anno, quando fece il suo debutto in occasione del Mondiale Superbike. L’unica prova del 2020 affianca la Octo Cup, campionato di livello nazionale strutturato su due classi, 600cc e 1000cc, che al “Marco Simoncelli” vivrà il suo secondo atto stagionale.

Secondo appuntamento del 2020 anche per la Women’s European Cup, il nuovo trofeo tutto al femminile che, dopo la prova inaugurale del Mugello, al Misano World Circuit raddoppia con ben due gare in programma. Al “Marco Simoncelli” sono pronte a fare il proprio esordio l’italiana Eugenia De Luigi e le australiane Grace Poutch e Sharni Pinfold, con il numero di Nazioni rappresentate che salirà a quota 7. Le ragazze, che in Toscana hanno regalato emozioni ed esito incerto sino alla fine, si sfideranno già domani alle 17:10, per poi tornare in pista domenica alle 10:50. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su MS Motor TV (canale 227 di Sky) e in streaming sul sito elevensports.it.

Il Pirelli National Trophy, campionato ideato ed organizzato dal Moto Club Spoleto, fa tappa a Misano per il suo secondo appuntamento che preannuncia emozioni sia nella classe 600 Supersport che nella classe 1000 Superbike. Le gare, una per classe, saranno trasmesse in diretta streaming dal sito www.elevensports.it e saranno visibili anche sulla pagina Facebook del National Trophy.

Al Misano World Circuit torna anche il Campionato EBX Urban che, con una sola prova alle spalle prima dello stop per l’emergenza sanitaria, è ancora tutto da giocare. La formula di gara è quella ormai collaudata, nove piloti in sella alle loro E-Bike con potenza superiore a 250 Watt e dodici manche consecutive fino all’ultimo colpo di pedale e di acceleratore sull’innovativo circuito fatto di salti, curve, ostacoli e joker lane che si snoderà nel paddock di Misano. Domani si parte alle 16.15 con le prove della GP seguite da quelle delle Modify che dà poi il via alle gare alle 17.30. Alle 19 la partenza della categoria GP.

A Misano non mancherà poi la Scuola Federale Velocità, il progetto che permette ai piccolissimi dai 6 ai 12 anni di salire per la prima volta in minimoto in totale sicurezza.

GARE A PORTE CHIUSE MA AMPIA VISIBILITA’ – L’evento sarà a porte chiuse, nel pieno rispetto delle normative governative di contrasto alla diffusione del Covid-19 nonché delle linee guida FMI, ma non sono tante le possibilità di seguire le gare in programma. Il round 2 ELF CIV 2020 da Misano sarà visibile live sulla pagina facebook Campionato Italiano Velocità, Federmoto e Elevensports e in live streaming sui siti Motosprint, Elevensports e civ.tv. Sky Sport MotoGP e MS MotorTV trasmetteranno le gare in replica la settimana successiva al weekend di gara, con SKY che trasmetterà martedì 28 e mercoledì 29 luglio dalle 20:45 in poi. Il giovedì successivo alla gara andranno in onda su MS MotorTV rispettivamente alle 22,00 e alle 22.30 i programmi di approfondimento AfterCIV e AfterRace.

