Italia-Inghilterra 0-33 (0-21) in una partita della seconda giornata nel Sei Nazioni 2022. Per gli azzurri, che non vincono una partita dal 2015, è la 34/a sconfitta consecutiva nel torneo. Prossimo impegno dell’Italrugby quello di domenica 27 febbraio a Dublino contro l’Irlanda.

