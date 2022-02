Sei Nazioni U20, storica vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra

Condividi l'articolo

L’Italia under 20 fa l’impresa e inizia nel migliore dei modi il weekend di confronti contro l’Inghilterra nella palla ovale e nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni, conquistando la prima vittoria sul XV della rosa nei tre tornei principali della manifestazione (maschile, under 20 e femminile), con una partita monumentale dei ragazzi in maglia azzurra.

Strepitosa prova difensiva degli Azzurri che annichiliscono i campioni in carica e fanno la storia vincendo 6-0 in un Monigo straripante di entusiasmo. Risultato che a tratti è sembrato persino andare troppo stretto ai ragazzi di Massimo Brunello. Il pilone Riccardo Genovese premiato come migliore in campo.

