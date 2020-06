Selfie su auto Cc,denunciati 6 minori

(ANSA) – LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 01 GIU – Sei giovani tra i 15 e i 16 anni si erano arrampicati sull’autovettura di servizio di una pattuglia dei carabinieri, che per alcuni momenti si erano allontanati, a Lido di Camaiore (Lucca) e si sono seduti sul cofano e sul tetto scattandosi una fotografia. Sono stati tutti denunciati alla procura dei minori di Firenze per vilipendio delle forze armate. Inoltre alcuni compievano anche gesti offensivi con le manie il gesto della ‘scalata’ dell’auto è stato condiviso mettendo la fotografia sui social. Proprio tramite lo scatto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti e sono risaliti a tutti i responsabili che sono stati poi convocati in caserma, insieme ai genitori. Qui è stata comunicata loro la denuncia alla procura. Sono tutti residenti in Versilia. L’episodio è avvenuto la notte tra il 22 ed il 23 maggio, al pontile di Lido di Camaiore, dove la pattuglia stava intervenendo per verificare il rispetto delle restrizioni per l’emergenza Covid-19.



