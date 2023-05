Semplici tiene a rapporto Spezia, testa solo a Roma

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 29 MAG – Resettare la testa dopo il

crollo emotivo subito contro il Torino in casa e non lasciare

nulla di intentato negli ultimi novanta minuti di campionato.

Così lo Spezia si affaccia all’ultima settimana del campionato

regolare, reduce da un turno che poteva stroncare grande parte

delle speranze di salvezza dei liguri dopo lo 0-4 di sabato

contro i granata. Oggi la ripresa degli allenamenti al centro

sportivo di Follo, anticipata da una riunione più motivazionale

che tecnica tenuta da mister Leonardo Semplici, mentre il

direttore generale Eduardo Macia tornerà in città martedì. La

parola d’ordine è pensare solo alla partita di Roma, cercando di

lasciare fuori qualsiasi altra considerazione esterna: compreso

il fastidio, che pure traspare dall’ambiente, per gli errori

dell’arbitro Chiffi e del Var Mazzoleni in Verona-Empoli

mostrati dalle moviole. Semplici ha chiesto alla squadra di non

sentirsi vittima sacrificale e di concentrarsi solo sul proprio

cammino. Sarà probabilmente l’unico a parlare ufficialmente in

settimana, nonostante in Italia rimanga anche il presidente

americano Philip Platek, che dovrebbe seguire la squadra

all’Olimpico domenica sera.

Sul campo d’allenamento lo Spezia ha i problemi di sempre,

ovvero una lunga lista di infortunati e soprattutto di

acciaccati. Bastoni, Caldara, Zurkowski, Agudelo e Maldini sono

a disposizione ma convivono con problemi di varia natura. Da

valutare Ampadu, che sabato pomeriggio ha subìto una distorsione

a una caviglia a seguito di uno scontro e poi è comunque rimasto

in campo per oltre un’ora di gioco, uscendo infine zoppicante. I

tifosi preparano la trasferta nella capitale in alcune

centinaia, consci che potrebbe non essere l’ultima della

stagione. C’è lo spettro dello spareggio salvezza, sarebbe una

riedizione di quello che Spezia e Verona giocarono nel 2007 in

serie B. Quella volta ebbero la meglio i bianchi. (ANSA).



