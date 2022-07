Senato governo crisi Mattarella Draghi M5S dl aiuti

14 luglio, 10:49 Cronaca

Ore cruciali per le sorti del governo Draghi. Nell’aula del Senato è in corso la discussione sul dl aiuti. L’esito della votazione di fiducia – il M5s ha annunciato che non la voterà – è atteso entro le ore 15. La “chiama” dei senatori è infatti prevista a partire dalle 13.30 e il risultato del voto dovrebbe arrivare tra le 14:30 e le 15.

Ore 10:23 Mediazione di D’Incà, voto sul dl aiuti senza fiducia

Mediazione al Senato da parte del ministro dei Rapporti per il Parlamento, Federico d’Incà sul decreto Aiuti, nel tentativo di evitare la crisi di governo. Ai capigruppo parlamentari che ha riunito prima dell’Aula, si è proposto di evitare la fiducia sul provvedimento ma di votare articolo per articolo. Sono in corso interlocuzioni con Palazzo Chigi.

Ore 10:17 Di Maio riunisce i senatori e i deputati di Ipf

E’ in corso in videoconferenza, secondo quanto si apprende, una riunione congiunta dei gruppi di Camera e Senato di Insieme per il futuro. Luigi Di Maio ha convocato deputati e senatori per fare un punto dopo che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non partecipare al voto di oggi al Senato sul decreto Aiuti.

Ore 10:10 Riunione Berlusconi-Tajani e i capigruppo di Forza Italia

Come si apprende da fonti di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi ha riunito il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo al Senato e alla Camera, Annamaria Bernini e Paolo Barelli, per analizzare gli sviluppi della situazione politica. L’incontro si tiene in videoconferenza.