Condividi l'articolo

Il sito del Senato non è raggiungibile per un problema del sistema informatico.

Come si apprende da fonti di Palazzo Madama, i tecnici sono al lavoro da circa un’ora per riattivare il collegamento. Al momento si esclude l’ipotesi di un attacco hacker, come è avvenuto nei mesi scorsi.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte