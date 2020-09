Senza indicazioni e scaduti, Nas sequestrano 140 kg alimenti

(ANSA) – BOLOGNA, 19 SET – Il sequestro di 140 chili di

prodotti alimentari in parte privi di qualsiasi indicazione e in

parte scaduti; la sospensione dell’attività per cinque giorni e

sanzioni, al titolare della struttura, per 2.500 euro. Questo il

bilancio di un controllo compiuto dai Carabinieri del Nas di

Parma in una azienda agrituristica della Bassa Reggiana.

Nel corso dell’indagine nell’agriturismo i militari – come

detto – hanno rinvenuto e sequestrato 140 chili di prodotti

alimentari vari – carne, pesce ed ortofrutticoli – trovati in

parte privi di qualsiasi indicazione ed in parte con data di

scadenza decorsa di validità; inoltre, sono state rilevate

carenze igienico-sanitarie dovute alla presenza di polvere su

tutte le superfici, ragnatele ed insetti sulle pareti.

Per quanto concerne le misure di contenimento nell’ambito

dell’emergenza sanitaria covid-19, è stata rilevata l’assenza di

un piano per la gestione del rischio di contagio dall’infezione,

la mancanza di gel disinfettante e della cartellonistica

informativa per i clienti sui comportamenti da osservare, la

mancanza di un piano per la pulizia e disinfezione quotidiana

dei locali ad ambienti ad uso sia comune che esclusivo del

personale, la mancata predisposizione di procedure interne che

contemplino la formazione del personale sui comportamenti da

osservare. (ANSA).



