Senzatetto muore su una panchina in centro a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 20 DIC – Un senzatetto di 75 anni è stato

trovato morto all’alba, riverso su una panchina in via San

Felice, nel centro di Bologna. L’uomo era originario di Crotone

e risultava risiedere a Marzabotto, sul primo Appennino, ma a

quanto risulta da tempo viveva come clochard in città, dove

frequentava anche alcune mense per persone in difficoltà. A

notare il corpo, sulla panchina che si trova davanti a una

gelateria, è stato verso le 6.30 un passante che ha chiamato il

118. I sanitari hanno poi avvisato il 112. Sul corpo del 75enne

non sono stati riscontrati segni di violenza e il decesso

sarebbe avvenuto per cause naturali. (ANSA).



