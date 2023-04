Senzatetto trovato morto, sul corpo segni di violenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 15 APR – Un uomo, di 59 anni, senzatetto,

originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è stato

trovato morto, all’alba di oggi, in una galleria di Udine, con

evidenti segni di aggressione sul corpo. Sul posto sono

intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra

Volante e della Squadra mobile, con il medico legale. A lanciare

l’allarme, alle 5:30, è stata una giovane che rientrava a casa.

Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato

inutilmente di rianimare l’uomo. Gli agenti stanno visionando i

filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze

per individuare gli autori dell’aggressione. (ANSA).



