Senzatetto ucciso a Udine: fermate due persone

(ANSA) – UDINE, 19 APR – Gli agenti di polizia hanno posto

due persone in stato di fermo nell’ambito delle indagini per

l’omicidio del senzatetto Luca Tisi. Le due persone si trovano

in Questura a Udine. Lo confermano all’ANSA fonti qualificate

che partecipano all’inchiesta. Le due persone fermate sono state

prelevate nella loro abitazione – vivono insieme – attorno alle

10 di questa mattina. La Polizia scientifica sta svolgendo i

rilievi. Le loro posizioni sono al vaglio di investigatori e

inquirenti, potrebbero aver avuto ruoli e responsabilità diversi

nella vicenda. (ANSA).



