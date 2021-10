“Separazione: anche i bambini ne parlano”- Gruppi di parola per figli di genitori separati | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









“Separazione: anche i bambini ne parlano”

Gruppi di parola per figli di genitori separati

I Centri per le famiglie del Comune di Rimini e dell’Unione Comuni Valmarecchia, attivano, presso la sede del Centro per le Famiglie di Rimini, un’iniziativa specifica per figli di genitori separati/divorziati, denominata “gruppo di parola”.

L’iniziativa nasce a seguito di un percorso formativo regionale rivolto a operatori dei Centri per le Famiglie dell’Emilia Romagna con l’obiettivo di approfondire i processi di trasformazione della struttura e del funzionamento delle famiglie connessi alla separazione/divorzio dei genitori, le dinamiche di coinvolgimento dei figli nelle maglie del conflitto, gli aspetti di rischio e di risorsa che la separazione può implicare per la loro crescita.

Lo scopo è quello di dare a bambini e ragazzi, dai 6 agli 11 anni, uno spazio dove esprimersi, “mettere parola” sulla nuova condizione di vita e trovare le risorse per elaborarla attraverso il gruppo.

Il gruppo, formato da coetanei che sperimentano i medesimi cambiamenti, è pensato e guidato per diventare un punto di forza per favorire il ridimensionamento di idee e preoccupazioni e promuovere il recupero di serenità e la conferma dei legami e dei riferimenti fondamentali.

Il “gruppo di parola” per figli di genitori separati sarà condotto dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, e dalla Dott.ssa Daria Franco, mediatrice familiare, professioniste formate su questa specifica tematica anche attraverso un percorso mirato promosso dalla regione Emilia Romagna.

I genitori interessati sono invitati a dare adesione contattando i Centri per le Famiglie e verranno poi invitati ad una riunione che precederà la partecipazione al gruppo.

Sono previsti quattro incontri, con una cadenza settimanale, della durata di due ore ciascuno, dalle 16.30 alle 18.30.

Il primo incontro è previsto per Mercoledì 13 ottobre e gli altri si svolgeranno nei tre mercoledì successivi, presso la sede del Centro per le Famiglie di Rimini, piazzetta dei Servi n°1.

I genitori saranno invitati a partecipare alla seconda parte dell’ultimo incontro. Sempre per i genitori è possibile anche un eventuale colloquio di confronto al termine del percorso.

La partecipazione è gratuita.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare:

Centro per le Famiglie del Comune di Rimini

Tel.0541-793860

centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini

Centro per le Famiglie Valmarecchia

Tel. 0541-624246

informafamiglie@vallemarecchia.it

Fb: cpfvalmarecchia

—

