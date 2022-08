“Separazione delle carriere fondamentale”. La pillola del Cav per una giustizia giusta

Condividi l'articolo

Nuova pillola di programma elettorale per Silvio Berlusconi, che sta tracciando l’avvicinamento al voto con mini-video condivisi sui social in cui modo rapido e semplice, i punti cardine del possibile futuro governo di centrodestra. Il Cavaliere ha scelto di concentrare la sua campagna sui social e di non fare comizi in piazza, dedicandosi esclusivamente al mondo del web e dei media, ossia gli strumenti che, secondo le più recenti rilevazioni, sono quelli maggiormente utilizzati dagli elettori per formarsi un’idea di voto. La campagna social di Silvio Berlusconi di quest’anno è caratterizzata dal riadattamento di uno storico adagio italiano: “ Continuo imperterrito con il nostro proverbio: una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra “. Nella pillola quotidiana, il Cavaliere ha parlato di un tema caro al centrodestra e a Forza Italia: la separazione delle carriere.

“ Un processo è davvero giusto se chi giudica è davvero equidistante fra chi accusa e chi si difende. Se il giudice e il pubblico ministero hanno l’ufficio uno accanto all’altro, se sono addirittura colleghi e amici, allora il giudice non può certo essere neutrale “, spiega Berlusconi nel video quotidiano. Un concetto che pesca a piene mani dal buon senso e da una logica che dovrebbe guidare le scelte e le decisioni nell’ambito della giustizia, ma che viene spesso omesso e nascosto in ragione di interessi personali. Una riforma della giustizia che sia valida e che sia efficace non può prescindere da questo concetto per realizzare nel nostro Paese un impianto equo e giusto.

“ Per questo quando saremo al governo introdurremo la separazione delle carriere. Perché – come avviene in altri Paesi – nei processi si devono confrontare l’avvocato dell’accusa e l’avvocato della difesa, con pari diritti e con gli stessi strumenti. E nessuno dei due dev’essere un amico, un collega di chi giudica “, ha sottolineato ancora il presidente di Forza Italia, facendo emergere una contraddizione e una ipocrisia tutta italiana. La riforma della giustizia e la separazione delle carriere sono uno dei punti principali del programma condiviso dal centrodestra e di quello di Forza Italia. Per questo motivo, rivolgendosi agli elettori, Silvio Berlusconi conclude: “ Se sei d’accordo, se credi anche tu in una giustizia giusta, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia “.

